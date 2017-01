GALERIE

Europameister Gelabert holt Titel beim ADAC Hallen-Trail vor 2700 Fans in der Saturn Arena von Ingolstadt Spanischer Feiertag beim 4. ADAC Hallen-Trial in Ingolstadt: Der amtierende Europameister Miquel Gelabert hat sich auf der spektakulären Final- Sektion mit insgesamt nur 5 Fehlerpunkten den Sieg geholt. Der 18-Jährige aus Barcelona siegte hauchdünn vor Jack Price aus Großbritannien (6 Fehler). Auf Rang 3 kam der oberbayerische Lokalmatador Franz Kadlec aus Reichersbeuern (7). Das Motorsport-Spektakel am Samstagnachmittag lockte 2700 Fans in die Saturn Arena. Besser hätte es von der Dramaturgie nicht passen können: Beim letzten, heuer neu gebauten und neun Meter hohen Hindernis hatten vier der fünf Finalisten noch Chancen auf den Sieg. Neben dem Trio, das später auf dem Siegerpodest stand, war auch Titelverteidiger Hakon Pedersen (Norwegen) noch in Schlagweite. Lediglich Jarmo Robrahn aus Bargfeld-Stegen war bereits nach den ersten vier Sektionen aus dem Rennen. Am Ende strahlte Miquel Gelabert und durfte aus den Händen von ADAC Südbayern- Vorsitzenden Dr. August Markl den Pokal entgegen nehmen. Ich bin sehr glücklich sagte der sympathische Katalane. Ich war ein bisschen nervös bei der Qualifikation und konnte es erst im Finale ein bisschen genießen. Es war ein spannender und sehr spektakulärer Trial mit einem starken Teilnehmerfeld. Dies mussten in der ersten Runde zum Beispiel auch der Sieger von 2015, Sascha Neumann (Oßweil) feststellen, der genauso ausschied wie Martin Matejicek (Tschechien), Jan Peters (Mainz) und Max Faude aus Sindelfingen. Im Hoffnungslauf hatte sich Robrahn gegen den Oberaudorfer Jonas Widschwendter durchgesetzt und das fünfte Finalticket gelöst. Spanien vor Großbritannien und Deutschland: Allein schon diese bunte Mischung auf dem Siegerpodest zeigt, was für ein internationales Top-Teilnehmerfeld in Ingolstadt am Start war.