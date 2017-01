VIDEO

Honda hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas/USA neben neuen Vierrad-Mobilitätskonzepten eine aufsehenerregende Technologie namens »Honda Moto Riding Assist« vorgestellt. Unter Einsatz modernster Robotertechnologie ist diese in der Lage, die Maschine im Stand wie in Fahrt im Gleichgewicht zu halten und so vor dem Umkippen zu bewahren. Aus unserer Sicht bietet dieser Prototyp viele spannende Möglichkeiten für zukünftige Honda Modelle. Der variable Lenkkopfwinkel zum Beispiel könnte Motorräder und Roller mit einer noch nie da gewesenen Vielseitigkeit ausstatten. Die "follow me" Funktion könnte das Rangieren von Fahrzeugen erleichtern. Sämtliche Erkenntnisse aus diesem Prototyp können natürlich zum Teil für Sicherheitsfeatures verwendet werden. Wir freuen uns auf die spannenden neuen Modelle mit diesen neuen Technologien. Wir vom 1000PS Team würden uns freuen, wenn ihr unseren Youtube Kanal abonniert: https://www.youtube.com/channel/UCAbWl7Gv6YD0_QKp-LUlF1g Tägliche News rund um das Thema Motorrad bekommt ihr auf http://www.1000ps.at oder auf http://www.1000ps.de Besucht uns auf unserer 1000PS Facebook Seite: http://www.facebook.com/1000ps